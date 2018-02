Muita emoção a poucas horas da eliminação no ‘Big Brother Brasil‘. Completamente tocado pela situação que foi colocado, o brother começou a chorar muito quando a produção colocou para tocar uma música de John Mayer.

Enquanto sofria com a música, Lucas e Jéssica se abraçaram e trocaram declarações de amo… digo, amizade. Lucas contou que ele ama sua noiva, mas que Jéssica é uma mulher muito especial e que o carinho vai além do que as pessoas imaginam. Jéssica também chorou muito com a cena.

Como se estivesse com pé pra fora da casa, Lucas fez um balanço de sua participação e diz que seu único arrependimento foi o paredão que eliminou Ana Paula. Mas como o copo às vezes está meio cheio, Lucas afirmou que se continuar no programa vai ser ainda mais justo. Jéssica concordou, mas falou que ele precisa ser um pouquinho mais objetivo. Será que ela também acha ele meio “palestrinha“?