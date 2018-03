Como diriam os mais antiguinhos, “acabou-se o que era doce“. Lucas entrou no ‘BBB18‘ em busca do prêmio de um milhão e meio para curtir com a noiva e acabou repercutindo na web por causa de seu relacionamento na casa com outra mulher. Embora jurasse amor eterno à ela, o brother teve algumas quedinhas por Jéssica dentro do reality e há quem diga que eles inclusive trocaram carícias mais íntimas. Mas o ex-competidor apareceu na madrugada desta quarta-feira com uma novidade bombástica.

Em participação inesperada no programa ‘Rede BBB‘ durante a entrevista de Mahmoud após sua eliminação, Lucas (vestido com uma gravata borboleta em homenagem ao amigo) conversou sobre o jogo e revelou em primeira mão que seu noivado com Ana Lúcia havia chegado ao fim. “Ana Lucia ficou muito famosa. Ganhou milhares de seguidores e virou digital influencer. Hoje, não estamos mais juntos“, explicou o brother quando Mahmoud lhe perguntou sobre a noiva.

A relação entre os dois virou notícia nas últimas semanas depois da aproximação de Lucas e Jéssica no ‘BBB18’. Ana Lúcia viu sua vida ser virada do avesso por causa do interesse das pessoas em sua vida, a ponto de seus Stories comentando atitudes de Lucas no Instagram virarem notícias em grandes portais. De tanto que era comentada no programa, muitos disseram que ela era praticamente uma 21ª competidora do reality.

Assim que saiu da casa, Lucas declarou que precisava conversar pessoalmente com a noiva para acertar a situação e até chegou a pedir ajuda para Ana Maria Braga interceder em seu caso. Aparentemente não deu.