Nessa terça-feira rolou mais uma triste eliminação no ‘BBB‘, e Lucas saiu da casa mais vigiada do Brasil em uma votação que ultrapassou qualquer outra da temporada (até mesmo a que despachou Ana Paula), nada menos que 35 milhões de votos. Confira como foi o programa e o discurso para anunciar o eliminado:

Mesmo com a votação alta, o ‘BBB’ de hoje seguiu o roteirozinho de sempre mostrando VTs dos brothers e Tiago Leifert brincando com a platéia que foi lá prestigiar o eliminado da noite. Só que uma CERTA AUSÊNCIA foi sentida na internet:

A noiva do lucas não foi hahahahah justo 🤣🤣🤣🤣 #BBB18 #BBB — Rai Rai (@FlaRaio) February 28, 2018

Depois de vídeos bem divertidos, Tiago Leifert avisou que iria falar sério e que a votação estava encerrada. Rolou um intervalo comercial para dar aquela apurada nos votos e logo o apresentador estava de volta para uma conversa séria com os confinados.

A primeira pessoa que ele decidiu conversar foi Caruso, perguntando se ele se sentia sozinho na casa (pois sempre se senta afastado dos outros). Logo depois Leifert fez um pequeno discurso sobre incoerência, mostrando que do lado de fora do programa ninguém vê essas coisas. “No BBB é completamente diferente porque estamos assistindo a vocês o tempo todo“, explica o apresentador.

Leifert também falou que o significado das palavras do lado de fora, como “banana”, “mala” ou “fidelidade”. E foi assim que o apresentador anunciou que Lucas havia sido eliminado do programa com 49%. O brother se despediu dos colegas se perguntando onde foi que errou.

Lucas foi recebido do lado de fora pela família, já avisando que sua noiva não pôde ir ao programa, mas que ela estava bem. Quebrando todos os protocolos, Leifert revelou que o público não gostou da relação que ele teve com a Jéssica na casa, e Lucas declarou o quanto ama sua noiva e espera que ela não tenha o largado.