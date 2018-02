Durante a festa Arrasta-Pé que rolou no ‘Big Brother Brasil‘, Jéssica ficou meio tristonha por causa do afastamento de Lucas. Ao perceber que rolava algo estranho, Kaysar pegou os dois pela mão e mandou que conversassem para se acertar.

Enquanto a festa rolava do lado de fora, Lucas e Jéssica tiveram uma pequena DR na sala da casa. Com o papo, Jéssica foi confessando que também sente uma amizade mais carinhosa pelo dono de churrascaria: “a carência aqui dentro leva a gente a fazer carinho“. Mas a personal trainer garantiu que não pretende dar um beijo na boca do brother, e até acredita que é mais fácil qualquer outra mulher da casa beijá-lo. Ajoelhado no chão, Lucas diz que oferece apenas sua amizade para a sister. “Só isso“, afirmou.

Vale lembrar que Lucas também sente esse mesmo interesse, mas não quer colocar seu noivado em risco. Em uma conversa que rolou à tarde na academia, o brother havia afirmado que ficaria mais distante de Jéssica durante a festa. Essa situação ainda vai longe!