Ficar sem ter o que fazer no ‘Big Brother Brasil‘ já fez muito homem deixar bigode de Dom Pedro (alô, Diego) ou descolorir os pelos (oi, Kaysar). E nessa segunda-feira, em pleno Carnaval, Lucas decidiu mudar radicalmente seu visual.

Tudo começou quando o cearense, não se sabe se por irritação ou por puro confete, comentou com Kaysar que sua barba estava irritando e que ele tinha vontade de tirar ela inteirinha. Em vez de falar “cara, você tá bem desse jeito“, o sírio contou que se Lucas estava com vontade de fazer algo, ele deveria ir lá e fazer.

Empolgado com o empurrão do companheiro de confinamento, Lucas foi até o banheiro e fez a barba. Primeiro deixou um cavanhaque e, por fim, deixou seu rosto peladinho. O resultado surpreendeu os moradores (principalmente as moradorAs) da casa, afinal Lucas era tão icônico de barba que parece que tem um novo brother dentro da casa:

Ao perguntar para Jéssica o que ela tinha achado da mudança, a sister respondeu encabulada “rapaz, não faz pergunta…”.