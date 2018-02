Lucas foi zoado até por famosos após sua eliminação no BBB18

Encontrar comentários debochados na internet sobre Lucas do ‘BBB18‘ não é tarefa difícil, basta procurar nas redes sociais menções às expressões “palestrante“, “DJ” e “noivo de Taubaté“. Campeão de apelidos aqui do lado de fora, o brother perdeu a chance de concorrer ao milhão e meio quando Tiago Leifert anunciou sua eliminação no último paredão triplo. E foi só Lucas colocar os pés para fora da casa que ninguém perdoou o brother. NINGUÉM!

Rafael Cortez (ex-apresentador do Rede BBB) fez um resumão dos acontecimentos da noite que envolveram a saída de Lucas e ele ter garantido a Jéssica o direito de participar da prova do Líder:

Me ajudem:

Lucas traiu a mulher

Saiu arrasado pq ela ñ estava lá

Daí deu a imunidade pra amante

..e quem chora é o Breno? — Rafael Cortez (@cortezrafa) February 28, 2018

Já o ator Sergio Malheiros, o eterno filho da Preta de “Da Cor do Pecado“, está viciadíssimo nos discursos de Lucas (até postou foto com Sophia Abrahão ironizando uma frase do eliminado) e se perguntou por que a frase que ele disse ao sair da casa não virou Trending Topic:

Nada como a experiência de ter vivido algo para poder aconselhar o amigo, não é? Pedro Falcão, ex-participante do BBB17, mandou um recado para Lucas:

Tem uma coisa que todo pretendente a ex-BBB precisa entender antes de entrar naquela casa: você pode SIM sair de lá com menos que entrou #bbb18 — Pedro Falcão (@pifalcao) February 28, 2018

Uma das maiores zoeiras foi feita em dupla pelos DJs Alok e Dennis. Lucas foi apelidado nas redes sociais de “DJ” por causa dos movimentos que supostamente teria feito com Jéssica embaixo do edredom, e os dois DJs de verdade não perderam a chance de trollar o eliminado:

Pelo jeito preciso voltar pro brasil logo 🤣 — Alok (@alokoficial) February 28, 2018

Vamos nos unir, juntos somos mais fortes… esse novato não pode roubar nosso lugar 😡 @alokoficial 🤣 — Dennis Dj (@dennisdjoficial) February 28, 2018

Tem espaço para mais zoeira? Porque Lucas foi essa manhã no programa da Ana Maria Braga ter a tradicional entrevista pós-eliminação e, no final o brother pediu para Namaria interceder por seu relacionamento com a noiva. A loira foi ligeira na resposta:

Lucas "pede pra ela levar em consideração 5 anos juntos"

Ana Maria Braga " eu não vou pedir nada" #BBB18 #RedeBBB #MaisVoce pic.twitter.com/anaG9IZ8O8 — diarlyigor (@diarlymarques) February 28, 2018

Mas a Zoeira Nota 10 foi feita por Vivian Amorin, ex-participante do BBB17 e responsável por apresentar a entrevista com o eliminado para o GShow. Ao final do papo a produção sempre entrega um presente para trollar o brother, mas dessa vez eles capricharam: Vivian deu para Lucas um bem-casado feito na cidade de Taubaté. Quer saber o melhor? Lucas pegou a referência!

Pobre Lucas.