O jovem Lucas mal tinha ideia de onde estava embarcando. O brother entrou no ‘BBB‘ gritando aos sete ventos seu amor por sua noiva fora da casa, mas bastou poucos dias para vir um pequeno encantamento por Jéssica.

Em uma conversa que rolou na academia, o dono de churrascaria conversou com Breno a respeito de relacionamentos. Enquanto Breno contava sua experiência de ter ficado com uma garota no mesmo reality de confinamento em que se encontrava o pai dela, Lucas desandou a falar sobre sua aproximação com Jéssica.

A maior preocupação de Lucas é a respeito de sua imagem, além do medo de perder a noiva e a família dela, mas mesmo tudo isso não impediu que ele viesse a se interessar por alguém no ‘Big Brother Brasil’. Sobre Jéssica, ele confessou: “Atração houve, não vou ser hipócrita. Se eu quisesse ter ficado com ela, poderia… Pelo contexto“.

Para não perder a imagem de bom moço, Lucas decidiu não fazer mais brincadeirinhas de dança com Jéssica e até vai ficar mais afastado da sister durante a próxima festa. “Como eu quero beber, dar uma curtida, eu vou evitar”, disparou, “basta uma aproximação de um jeito diferente, já era“. De um jeito dramático, Lucas repetiu a expressão “já era” cinco vezes.