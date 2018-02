Ganhar a liderança no ‘Big Brother Brasil‘ supostamente dá uma semana de descanso ao brother, que não precisa se preocupar com paredão. Na realidade o que acontece é o contrário: a pessoa fica com a cabeça cheia pensando em quem vai indicar.

O líder Lucas tinha certeza de que indicaria Gleici ao paredão, e inclusive confirmou essa sua opção de voto para algumas pessoas durante a festa grega. Mas alguma coisa mudou e o brother já tem uma outra ideia.

O empresário conversou com Jéssica sobre sua indicação, e explicou que não tem mais tanta certeza se coloca a acreana no paredão. “Eu sabia em quem ia votar, aí veio a Gleici conversar comigo… E ela é uma menina muito boa, cara. Ela é pura” elogiou Lucas.

O papo seguiu com mais uma infinidade de qualidades que Lucas vê na estudante. Diante de tudo isso, o líder acha que seu argumento de não ter tanta proximidade é muito vazio para poder indicar Gleici.

Será que ele vai repensar seu voto até a noite de domingo?