Em uma noite de festança sem qualquer formação de casal (sim, Gleici e Wagner continuam naquele chove-não-molha chato), quem chamou a atenção na festa do Funk foi Lucas. 100% na bad por causa da situação entre ele e Jéssica e como isso deve afetar a visão de sua noiva (sim, o mesmo assunto de sempre), o brother aproveitou a festa do ‘BBB’ para conversar com a galera.

O papo mais importante foi com Caruso. Recentemente eles tinham brigado porque Lucas ficou sabendo que o colega havia mencionado a sua noiva. Os dois foram colocar os pingos nos is e Caruso lhe pediu desculpas pelo que falou num momento de raiva.

Depois de acertados, Caruso contou que desistiu de votar em Lucas e agora quer ir atrás de quem espalhou a fofoquinha. Vixe. E vale a pena comentar que durante todo o papo sério na cozinha, Gleici estava maravilhosa indo até o chão DO LADO da DR:

Gleici preocupadíssima com o papo do infiel #BBB18 pic.twitter.com/vUhwKdoONk — Giovanne F2 (@TeamRealitysBR) February 17, 2018

De madrugada, já na hora de dormir, Lucas recebeu um presente inesperado em sua cama. Ela mesma, Jéssica Melo, que percebeu que seu colega de confinamento estava tristonho e tentou animá-lo performando acrobacias em sua cama. Sim, isso mesmo que você leu. Tem até vídeo: