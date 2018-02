Ao contrário do que fez no ano passado, quando desfilou como destaque da escola de samba Grande Rio na Sapucaí, Luciana Gimenez escolheu um destino oposto este ano para passar o Carnaval. Ela deixou para trás o calor do Rio de Janeiro e viajou com a família para o frio de Aspen, nos Estados Unidos.

Acompanhada do marido, o vice-presidente da Rede TV!, Marcelo de Carvalho, e dos dois filhos, Lucas Jagger e Lorenzo, ela aproveitou a neve para esquiar.

Em seu perfil no Instagram, ela mostrou um pouco da viagem e, além das fotos dos filhos, postou uma imagem curiosa em que aparece de biquíni na neve. Corajosa!

Meus amores ❤️❤️❤️❤️❤️ @lucasjagger A post shared by Luciana Gimenez 🦄 (@lucianagimenez) on Feb 11, 2018 at 3:58pm PST