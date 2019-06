Luciano Huck agradece apoio do público ao filho Benício no ‘Caldeirão’

Luciano Huck iniciou o ‘Caldeirão do Huck‘ deste sábado (29) de uma maneira diferente. Longe do palco tradicional do programa, o apresentador apareceu às câmeras dentro do estúdio de transmissão e ali mesmo fez um depoimento emocionante sobre todas as mensagens de apoio à sua família e a Benício, seu filho com Angélica.

“Passei a semana inteira pensando em como seria o programa deste sábado e cá estamos para mais uma edição do ‘Caldeirão’, mas eu não podia abrir de outro jeito esse programa. Acho que o Luciano que você vê na televisão o tempo todo é o mesmo fora dela e esta semana acho que a gente viveu a mais difícil, mais intensa, assustadora de toda a minha vida e da minha mulher, com certeza, e eu queria agradecer”, pontuou logo que entrou no ar.

Luciano começou a discorrer todo o amparo que sua família teve dos internautas e dos médicos que cuidaram de Benício. Ele ainda reiterou a gratidão que sente após as boas notícias durante essa última semana.

“Primeiro (gostaria de) agradecer a Deus pela bênção, pelo livramento, pela esperança, por nos dar fé. Queria agradecer a todos que nos escreveram, que oraram por nós, as preces, pensamentos positivos, o carinho que a gente recebeu em todos os lugares que a gente foi como pai e como mãe. Tenham certeza que cada um desses gestos aqueceu o nosso coração, acalmou a alma, nos deu esperança […] Então muito obrigado. Muito obrigado a todos por pensarem de um jeito tão positivo na gente. Em meu nome, em nome da Angélica, em nome da nossa família eu agradeço”, disse.

Luciano Huck, Angélica e filhos.

Benício, de 11 anos, sofreu um acidente em Ilha Grande, no sul do Rio de Janeiro, no último sábado (22) enquanto praticava wakeboard. O garoto teve diversas complicações, passou por cirurgia e já passa bem. Angélica também agradeceu o retorno positivo do público por meio de uma publicação em sua conta no Instagram.