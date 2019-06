Luciano Huck explica o que realmente aconteceu com o filho em acidente

No último sábado (22), o filho do meio de Luciano Huck e Angélica, Benício, de 11 anos, sofreu um acidente enquanto praticava o esporte chamado Wakeboard, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo próprio apresentador em uma postagem no Instagram. Entretanto, os detalhes sobre a tragédia foram revelados por Luciano em uma entrevista ao “Fantástico”, no último domingo (23).

“Ele caiu e a prancha bateu na cabeça dele. Ele ficou consciente o tempo todo, não perdeu a consciência, mas fez um afundamento relevante”, explicou o apresentador enquanto demonstrava que Benício teve o lado direito, acima da orelha, atingido. “A gente achou que tinha que vir para o hospital e a gente veio e não saiu, porque foi uma fratura craniana que o protocolo era cirúrgico”, completou Luciano.

A reportagem feita pelo programa ainda mostrou a nota oficial divulgada pelo hospital em que o pequeno está. Nela, afirma-se que Benício foi vítima de um traumatismo no crânio, com afundamento e hematomas na região do lado direito, e que a cirurgia necessária ocorreu sem intercorrências. Além disso, a instituição informou que o filho de Luciano e Angélica está lúcido, movimentando pernas e braços e respirando sem aparelhos.

Mesmo com o quadro estável, não há previsão de alta e o apresentador foi enfático sobre como a liberação a casa é o menos importante agora. “Não acho que tenha que ter pressa nisso. Acho que uma cirurgia neurológica na cabeça é uma cirurgia neurológica na cabeça, então, você tem que fazer com calma, um passinho de cada vez. Por mais traumático que seja para os pais e para ele estar passando por isso, eu acho que a gente tem que aprender nessas situações difíceis”, explicou Luciano rapidamente com uma mensagem logo em seguida de agradecimento aos fãs por todo apoio nesse momento delicado à família.

No clique acima, Benício é o que está acima da irmã Eva, de 6 anos. O outro pequeno é o primogênito do casal, Joaquim, de 14 anos.