Luisa Mell pede expulsão de Maycon do BBB por relato de crueldade com gato

Polêmica não falta nesta edição do Big Brother Brasil. Em uma conversa com Rodrigo, Maycon foi bem infeliz dizendo que já fez algumas crueldades com animais e disse que eram apenas “brincadeiras de criança”. Quando perguntou se o colega nunca havia amarrado uma bombinha no rabo de gatos e recebeu uma negativa, disse: “não teve infância, não?”.

Não demorou muito e Luisa Mell, ativista na causa pela defesa dos animais, postou o ocorrido nas redes sociais, pedindo a saída do jogador e lançou a hashtag #foramaycon.