Luisa Sonza revela como pôde ajudar outras mulheres ao ter nude vazado

Fernanda Gentil, Preta Gil, Gretchen, Kéfera e Fernanda Souza são alguns dos nomes chamados para participar do programa ‘Além da Conta – Tem Wi-Fi?’, da apresentadora Ingrid Guimarães no Canal GNT. O episódio que vai ao ar hoje (10), às 23h30, tem como convidada Luisa Sonza, que foi muito sincera sobre o sentimento de ter uma foto íntima vazada na internet.

“Eu acho que é um sentimento de desrespeito, me senti muito exposta. Quando eu acordei e eu vi que alguém tinha feito isso – e aí eu já vi o print, as pessoas já tinham me mandando e tudo mais –, na hora eu abri a câmera e falei: gente, foi isso que aconteceu. Não vou me abalar!”, relembrou.

Quem a acompanha no Instagram, sabe que foi realmente isso que aconteceu. Na época, Luisa explicou que havia mandado uma foto íntima para o seu marido, o comediante Whindersson Nunes, e que, logo em seguida, alguém invadiu seu celular e compartilhou o clique na rede social. Na época, ela também precisou rebater comentários maldosos sobre a possibilidade de ela mesmo ter feito isso para se divulgar de alguma forma.

Na entrevista com Ingrid, a cantora também pontuou como a situação foi uma possibilidade para ela conseguir alcançar outras mulheres que já passaram pela mesma exposição forçada. “Eu pensei: ‘caraca, eu vou poder ajudar muita gente com isso. Eu vou poder ajudar muita menina com isso’. Lá no interior, onde eu moro, aconteceram vários casos. E eu via meninas que não tinham apoio nem da família, elas eram julgadas sendo que eram as vítimas. E eu pensei: ‘caraca, para essas meninas, eu vou poder mostrar que não é o fim do mundo. Que isso não vai acabar com a sua vida. Tem meninas que até hoje, depois de anos, não conseguem emprego por causa disso. […] Eu conheço meninas que se mataram por causa disso. Você sabe o grau de seriedade que é isso?”.

Por fim, a apresentadora perguntou como que ficou a relação de Luisa com Whindersson depois do acontecimento. “Isso serviu para unir mais. Para ver quanto ele foi parceiro desde o primeiro momento e para eu ver o homem que eu tenho do lado”.

Veja o trecho da entrevista:

Luisa Sonza e Ingrid Guimarães 3 pic.twitter.com/m8ALn2nohu — Hey, you! (@lucasbastosroc1) September 10, 2019