Lulu Santos assume namoro com rapaz baiano e faz música para ele

O cantor Lulu Santos publicou uma foto no Instagram na segunda-feira (23), ao lado de um rapaz chamado Clebson Teixeira, dentro de um helicóptero. Com a legenda “Fly me to the moon”, o clique gerou especulações: seria o namorado do técnico do The Voice Brasil? Na terça-feira, (24), então, o cantor publicou um vídeo para não deixar dúvidas: ele está sim “vivendo um momento muito especial” ao lado do baiano, que tem 26 anos.

O cantor chegou ainda a publicar outro vídeo, agradecendo mais uma vez à “enxurrada de carinho” que tem recebido nas redes sociais. Ainda reforçou que ele e Clebson fizeram questão de deixar o relacionamento público porque “não têm absolutamente nada a esconder”. No perfil de Clebson no Instagram ele se diz “married”, que significa “casado” em inglês.

Antes de Clebson, Lulu Santos foi casado com a jornalista Scarlet Moon por 28 anos. Eles se separaram em 2006, e ela morreu em 2013, vítima de uma parada cardíaca. Depois dela, o cantor não teve relacionamentos públicos, e sempre foi discreto com relação à sua vida pessoal.

De acordo com o jornalista Miguel Arcanjo Prado, do UOL, Lulu teria escrito uma música para o namorado, que já foi tocada em shows e em breve será apresentada no palco do The Voice Brasil. Um dos trechos da música diz:

“Esta canção é pra você nunca mais

ter que sussurrar quando diz que me ama.

Pra te libertar de todo julgamento alheio,

pra você poder dizer sem receio: eu te amo”

Lindo, não? Felicidade para o casal!