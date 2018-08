Lulu Santos faz declaração de amor para o namorado no palco do The Voice

Ah, o amor! Na noite de quinta-feira (9), o cantor Lulu Santos, um dos técnicos do The Voice Brasil, aproveitou o programa para abrir o coração. Ele, que recentemente assumiu publicamente o namoro com Clebson Teixeira, falou um pouco da vida pessoal durante o programa.

Lulu falou sobre a infância, o sonho de seguir carreira profissional como músico já aos 12 anos e a falta de apoio da família. Ainda disse que tem alguns hobbies como ler, ir ao cinema e cozinhar. O depoimento de Lulu foi ilustrado com cenas dele em casa, com os cachorros e na beira de um lago.

Emocionado, Lulu falou: “Uma vida só se completa de fato com outra vida. E eu tenho encontrado, há pouco tempo na minha vida, mas de forma muito determinante, essa outra vida com quem eu resolvi dividir a minha. Essa pessoa de uma alma extraordinária que soube abrigar todos os meus desejos e anseios de uma vida plena e de fato feliz. Ele se chama Clebson Teixeira”.

De volta ao palco, Thiago Leifert e Michel Teló se derreteram em elogios para Lulu. “Eu sempre quis saber o que os gênios fazer nas horas vagas, agora eu sei”, brincou Leifert, que chamou atenção para o carinho que cuidado que Lulu tem com os candidatos que não são aprovados. Teló disse que não tem muitos amigos na vida, mas que Lulu é um deles – os dois se abraçaram e Lulu disse que “ganhou um irmãozinho”.

Ao fim do programa, Lulu cantou a nova música “Orgulho e Preconceito“, em que fala sobre o momento em que está vivendo, com seu relacionamento com Clebson Teixeira assumido publicamente.

A letra diz:

Esta canção é pra você nunca mais

Ter que sussurrar quando diz que me ama

Pra te libertar de todo julgamento alheio

Pra você poder dizer sem receio

Eu te amo!

Esta canção é pra você nunca mais

Ter que sussurrar quando diz que me ama

Pra te libertar de todo julgamento alheio

Pra você poder dizer sem receio

Eu te amo!

Só ouço verdades no que dizes

Só sinceridade

Não daria certo de outro jeito

Ouça o coração mais que a um preconceito

Pra poder dizer do fundo do peito

Lux, te amo

Eu te amo