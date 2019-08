Madonna chama Bolsonaro de “Borsalino” no Insta, para deleite do Twitter

As queimadas na Amazônia, em estados como Rondônia, Acre e Amazonas, ganharam as manchetes do mundo todo nos últimos dias. Isso porque a situação está de fato muito preocupante – em 2019 houve um aumento de 85% de incêndios na floresta em comparação com o mesmo período de 2018. As declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro também não ajudam: ele negou os dados do Inpe, e, sem nenhuma prova, disse que as queimadas poderiam ter sido provocadas por ONGs de proteção ambiental.

O assunto é sério e muito preocupante, mas no meio disso tudo, o Twitter encontrou um motivo para rir. É que celebridades internacionais começaram a se manifestar a favor da preservação da Amazônia, e a cantora Madonna não ficou de fora dessa. Mas ao escrever o post, ela acabou inventando um novo apelido para o presidente: Borsalino.

No post – que já foi editado e agora está no ar com o nome de Bolsonaro escrito corretamente, ela diz:

Os incêndios estão agressivos e a Amazônia continua a arder ……… Isso é uma devastação para o Brasil – para os povos indígenas que vivem lá e para as espécies de plantas e animais que fazem dela a floresta com a biodiversidade mais importante. !!! Presidente Bolsonaro por favor mude suas políticas e ajude não só o seu país, mas o mundo inteiro. Nenhum desenvolvimento econômico é mais importante do que proteger esta terra. 🙏🏼 precisamos ACORDAR!!! O futuro da floresta tropical afeta o futuro do mundo! #prayforamazonia #amazonrainforest #brazil #wakeup

O Twitter adorou esse novo apelido:

A Madonna chamando o velho de BORSALINO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKĶKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ÍCONE DEMAIS pic.twitter.com/nUdhUxOPw7 — Victor Oliveira (@iamvictordias) August 22, 2019

aqui no terminal tentando nao dar uma gaitada do novo apelido que a madonna criou pro bolsonazo: presidente borsalino pic.twitter.com/R7Hsjy7LPx — tan (@xiuminwjsn) August 22, 2019

A Madonna foi rainha até na hora de trocar o nome do Bolsonaro por Borsalinohttps://t.co/3PZS5c8tby — Quicando (@blogquicando) August 22, 2019

MADONNA OLHA O QUE VC FEZ 🗣️🗣️🗣️ "Borsalino" no Trendic Topic Mundial! pic.twitter.com/u1Uad5GsUK — madonnaBRdaily (@madonnabrdaily) August 22, 2019

Se a Madonna chamou ele de Borsalino então o nome dele é Borsalino a partir de agora — vossa profanidade (@vctulhu) August 22, 2019

Eu amo essa vibe do americano médio de "foda-se não preciso aprender/pesquisar o que não é do meu país" rs mas enfim, Borsalino ficou ótimo pic.twitter.com/jGcD7zAipI — Esquerda emocionada (@moarajuliana) August 22, 2019