Madonna critica Instagram: “Foi feito para as pessoas se sentirem mal”

O Instagram de Madonna é bem movimentado: com quase 14 milhões de seguidores e mais de quatro mil postagens, a rainha do pop compartilha diariamente fotos e vídeos de seu trabalho e também de seu dia a dia com os filhos. Mas nem por isso ela o considera perfeito. Em entrevista ao jornal britânico The Sun, a cantora não poupou críticas à rede social.

“Você se pega se comparando às outras pessoas. ‘Será que eu deveria ser assim, agir assim, ser parecida com isso? Assim eu seria mais popular ou famosa?’”, disse. “As pessoas se tornam escravas da aprovação alheia. Eu me recuso a me ajoelhar às convenções e ao que a sociedade espera de uma mulher”, complementou.

Contundente como sempre, Madonna ainda cravou: “Eu acho que o Instagram foi feito para as pessoas se sentirem mal.”

Ela também comparou o tempo em que cresceu e se desenvolveu como artista com os dias de hoje. “Tive sorte de viver como artista antes dos smartphones, do Instagram e das redes sociais, porque eu tinha tempo para me desenvolver como artista e como ser humano sem sentir a pressão do julgamento alheio ou de me comparar com os outros. Hoje, é mais difícil para quem está começando ser quem realmente é”, declarou.

Para finalizar, Madonna deu um conselho aos artistas mais jovens: “Suas vozes são únicas, precisamos de inspiração. Quero que todos os artistas pensem fora da caixa.”