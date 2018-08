Madonna fez uma homenagem a Aretha Franklin e a internet não gostou nada

Madonna foi convidada a homenagear Aretha Franklin no VMA 2018, que aconteceu nessa segunda-feira (20), em Nova York. teria sido lindo, se a rainha do pop, leonina que só, não tivesse decidido falar mais sobre si mesma do que sobre a finada rainha do soul.

Aretha morreu na última quinta-feira (16), coincidentemente dia do aniversário de 60 anos de Madonna. Nada como juntar as duas ocasiões para uma homenagem, não? Mas o final do VMA foi marcado por um discurso de 10 minutos em que Madonna citou Aretha poucas vezes e se dedicou a falar sobre a própria carreira.

“Aretha Louise Franklin mudou a minha vida. Eu deixei Detroit quando tinha 18 anos. 35 dólares no meu bolso. Meu sonho era me transformar em uma dançarina profissional” começou a rainha do pop a contar os passos de sua carreira desde o início.

Para concluir o discurso ela tentou explicar por que falou tanto sobre a própria carreira: “Então, provavelmente vocês devem estar se perguntando porque eu estou contando essa história. Tem um motivo, porque nada disso teria sido possível sem a nossa senhora do soul. Ela me guiou para onde estou hoje. E eu sei que ela influenciou muitas pessoas que estão aqui hoje. Neste local esta noite. E eu a agradeço, Aretha, por empoderar a todos nós. R-E-S-P-E-I-T-O. Vida longa a rainha”.

Sei.

A repercussão no Twitter não foi muito positiva, não…