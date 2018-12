Madrinhas de Cláudia Raia esbanjam elegância com vestido todo rosê

Neste sábado (8), a atriz Cláudia Raia e o ator Jarbas Homem de Mello trocarão as alianças em São Paulo. Para prestigiar o casal e subir ao altar junto com eles, Fernanda Souza, Paolla Oliveira, Marcella Rica e Mariana Ximenes foram convidadas para serem madrinhas. E elas arrasaram no vestido!

Assinada pela estilista Lethicia Bronstein, responsável também pela produção da noiva, a peça esbanja a cor do momento: o rosé.

Mesmo sem brilhos e aplicações, o vestido não deixa a elegância e a sensualidade de lado. Com uma bela fenda na perna esquerda, o vestido parece alongar as pernas das madrinhas.

Além disso, ele também deixa à mostra o ombro do lado esquerdo, trazendo a sensação de leveza para quem vê.

O que também chama atenção no look das famosas é a manga bufante. Além de dar volume para o vestido que é bem justo, ela é toda trabalhada na transparência.

Confira:

Arrasaram e não foi pouco, girls!