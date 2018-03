A ideia do ‘BBB18‘ era jogar um pouco de lenha na fogueira do reality e promover algumas pequenas confusões ao fazer a votação do paredão ser aberta. A produção só não esperava que a mudança causasse uma incrível sequência de vários brothers discutindo durante a madrugada que culminou na indicação de Paula, Mahmoud e Gleici. Separamos as melhores tretas da madrugada para você não se perder nesse jogo emocionante:

Mahmoud vs Caruso

Num misto de choro e raiva, Mahmoud decidiu finalmente ir tirar satisfações com Caruso. O paulistano tem votado nele sempre que pôde e tem no sexólogo um alvo para suas brincadeiras de quinta-série: nesse domingo ele escondeu os chinelos de Mahmoud e durante a festa ele mudava o rádio toda vez que o brother escolhia uma música.

Com direito a gritaria e dedo na cara, Mahmoud acusou Caruso de estar perseguindo ele, e o publicitário seguiu a estratégia de tentar colocar Mahmoud como o desequilibrado da discussão, mandando toda hora ele abaixar o dedo. Essa não é a primeira treta entre os dois, da última vez Caruso estava furioso com algo que havia acontecido duas semanas antes e começou a apontar o dedo na cara de Mahmoud, como mostra a foto abaixo:

Ayrton vs Patrícia

Como o paredão foi basicamente formado apenas por Patrícia, que escolheu as três pessoas, Ayrton foi até ela reclamar sobre a combinação de voto. “O que deixa a gente chateado é que a gente não combina. Em momento nenhum. E tô vendo que tem um trio aqui, e esse trio está combinando desde o início”, disparou o patriarca da família Lima. Diante de tal acusação, Patrícia assumiu que a combinação estava rolando sim ao falar “você tem que respeitar o jogo das pessoas“.

Jéssica vs Mahmoud

Incomodada por ter sido chamada de falsa apenas por ter assumido que estava jogando com Diego em troca de proteção, Jéssica apareceu no quarto para jogar um verde e dizer com todas as palavras para não ser chamada de “falsa”. Mahmoud assumiu que ele havia chamado dessa forma e ela se indignou. “Gleici também está me chamando de falsa. Eu não ia votar no Wagner essa semana porque eu tive uma conversa em particular com ele, eu sei o que saiu da minha boca e o que saiu da boca dele. É direito meu tentar me aproximar deles e criar um conceito diferente“, desabafou Jéssica sobre o ocorrido.