Mãe de Camila Queiroz entra com ela no altar e atriz faz homenagem

No último final de semana, a atriz Camila Queiroz e o ator Klebber Toledo trocaram alianças em um cerimônia belíssima no nordeste do país, em Jericoacoara. Depois de toda exuberância do vestido da noiva e a ideia diferentona para o look das madrinhas, as emoções não pararam por aí.

Nesta quarta-feira (29), Camila postou, no Instagram dela, uma foto especial com a mãe, Eliane Tavares: o clique registrou o exato momento em que as duas estão caminhando juntas em direção ao altar.

Além da beleza por si só da imagem, a atriz aproveitou a postagem para fazer uma homenagem cheia de amor e carinho para ela.

“Obrigada por ter me dado à mão, por ter dito pra eu respirar fundo no momento em que eu estava mais nervosa do que nunca, por ter se emocionado junto comigo quando a música começou a tocar e por ter me levado ao encontro do meu amor”, escreveu.

Em seguida, Queiroz lembrou da triste perda, a do pai, Sérgio Queiroz, que faleceu em abril de 2017 e, até hoje, não teve o motivo divulgado. Mas ao falar dele, a atriz fez questão de saudá-lo com ternura. “O pai com certeza está orgulhoso de nós! Te amo, mãe!”, finalizou.

Essa ligação entre mãe e filha é única mesmo, né?

Confira o clique: