Mãe de Sabrina Sato encanta a internet ao mostrar netos sorrindo para Zoe

É ataque de fofura que você quer? Então se prepara para esta foto mais delicinha dos netos da Kika Sato, mãe da Sabrina Sato. O momento em família foi registrado pela vovó coruja e mostrou os dois netinhos, Felipe e Manuela, sorrindo e se derretendo ao ver a recém-nascida, Zoe, no colo da tia.

As duas crianças mais velhas são filhas da Karina, irmã da Sabrina, e a foto é de aquecer o coração mesmo. “Felipinho, Manu com a Titia e Zoe”, escreveu Dona Kika, que adora postar momentos da rotina da família no seu Instagram.

Mas não foi apenas a avó que se apaixonou pelo clique adorável dos primos reunidos, os seguidores da família Sato também se agraciaram completamente. “Ai que fofos! As crianças estão encantadas com a nova integrante da família…”, escreveu uma fã.

Muita gente está cobrando a apresentadora para que ela mostre logo o rosto da pequenina nas redes e, com cada foto fofíssima postada pela vovó Sato, fica difícil segurar a ansiedade dos fãs.