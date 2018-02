Após ter sido novamente um dos mais votados na casa do ‘BBB‘, Mahmoud já está tirando de letra mais uma semana no paredão da casa. E ainda vai além: e se ele prejudicasse as outras pessoas?

Do lado de fora da casa, nessa manhã de segunda-feira (19), o sexólogo lembra que precisa ir gravar o Raio-X no confessionário como todo mundo. Porém, ele cogitou a ideia de não ir, causando uma punição coletiva.

“Deixar eles perderem mais 100 estalecas. Vou fazer isso porque tem três que votaram em mim“, afirma o brother antes de falar que o plano não passa de uma brincadeira.

Mahmoud ficou conhecido na casa ao causar uma punição coletiva por ter comido na panela do Tá com Tudo. Desde então, o grupo formado pelos homens passou a votar sempre nele, mesmo que outras pessoas também tenham cometido equívocos que renderam outras punições.