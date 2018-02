Na tarde deste sábado de Carnaval (10) os participantes do ‘BBB18‘ ganharam um belo churrasco… só que não! Eles participaram da Prova do Anjo foi decidida através de um desafio que simulava um churrasco.

A Prova do Espetinho Combinando foi bem simples: em partidas de 1×1, cada brother precisava deixar as peças de churrasco conforme mostradas pelo gabarito, mas tirando apenas uma peça por vez e deixando no máximo três peças em cada espeto. “É um desafio de lógica”, complementou Tiago Leifert que narrou a competição.

Mesmo sendo uma proposta bem simples, os brothers penaram para realizar o combinado. Caruso, Breno, Paula conseguiram ser expulsos da competição porque não respeitaram as regras que Tiago Leifert havia combinado anteriormente. Diante da dificuldade dos brothers, o apresentador precisou repetir em toda partida as mesmas regras.

A final foi entre Mahmoud e Wagner, com a vitória garantida ao sexólogo. Ao saber do resultado, Mahmoud pulou de alegria pois teria quibe no almoço do anjo no domingo. Mas nem tudo é flores para o anjo, pois cabe a ele decidir uma punição para dois brothers. Para o castigo da semana, o anjo escolheu Wagner e Gleici para interpretarem navio e faroleiro sempre que soar a sineta.