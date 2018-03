A noite de hoje (06) teve um dos acontecimentos mais esperados da temporada do ‘BBB‘: uma das pessoas do paredão, a menos rejeitada, foi secretamente escondida em um quarto secreto com pay-per-view para acompanhar tudo o que rola na casa.

O programa em si foi como todas as terças-feiras, com resumão dos últimos acontecimentos e VTs divertidos. Chamaram a atenção o sempre divertido vídeo do grupo de WhatsApp e um outro colocando o trio de Caruso como luchadores mexicanos.

Tiago Leifert logo surgiu na sala para anunciar as duas eliminações, separadamente, primeiro a que iria no quarto especial e depois quem sairia mesmo. Antes de anunciar, ele combinou com a plateia pra simular como se a pessoa realmente tivesse sido eliminada. Com todo mundo ensaiado, Leifert começou seu discurso falando… sobre o Batman.

O apresentador explicou que o Batman não usa a mesma arma dos seus inimigos, e que é impossível ele chegar ileso até o final por causa disso, e aí anunciou que Gleici era a primeira “eliminada”. Ela foi tirada da casa e levada até o quarto secreto no segundo andar. Gleici estava eufórica e quase estragou a brincadeira fazendo muito barulho e isso virou piada na web.

No segundo discurso, Leifert ironizou quem promete muito e não cumpre, e logo anunciou a saída de Mahmoud. No lado de fora, Leifert elogiou a postura intensa do participante e declarou que ele é um dos personagem mais marcantes da temporada. Ao final da rápida conversa, ele garantiu à família Lima o direito a participar da prova do líder na próxima quinta.

Em tempo: agora com Gleici sendo confinada, ela ficará por alguns dias nesse quarto com televisão até sexta-feira, quando retornará à casa com imunidade e já com direito a indicar qualquer pessoa ao paredão. Como diria Tiago Leifert: é fogo no parquinho!!!