Nada como tirar os brothers do ‘BBB18” de sua zona de conforto, não é mesmo? A Produção do programa está empenhada nisso e já preparou um carregamento de novidades para essa primeira semana. Para começar, o paredão será triplo com direito a uma indicação do líder ainda hoje, outra indicação no domingo e mais o voto do pessoal. Além disso, houve o anúncio da novidade que é a prova do veto (entenda aqui).

Mas todo mundo estava mesmo interessado na prova do líder. Mahmoud, Kaysar, Patrícia e Breno estavam fora da prova do líder depois da eliminação de terça-feira, mas a Produção foi “boazinha” e liberou um deles para participar. Coube à família Lima decidir o escolhido e Ayrton optou por Mahmoud (que tinha vestido uma roupinha bonitinha já que não iria entrar na prova do líder).

A prova do líder consistia em uma brincadeira envolvendo bustos de estátuas, sorte e um merchan de uma escola de inglês. Eles basicamente sorteiam números e entram num tabuleiro que alguns serão eliminados de acordo com o número, o que sobrasse no final levaria a liderança.

Depois que cada um entrava no espaço correspondente ao que foi determinado pelo papel do busto quebrado, os números que os telespectadores estavam vendo na tela explodiam e os respectivos brothers tomavam uma explosão azul na cara.

O vencedor da prova foi Mahmoud, derrotando Caruso na etapa final. Tiago Leifert até tentou surpreender o brother pedindo que ele indicasse alguém na hora, mas o sexólogo não se fez de rogado e na lata indicou Ana Paula com quem teve um pequeno desentendimento horas antes.

A única salvação para a bruxa agora é alguém salvá-la através da prova do Veto.