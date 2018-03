Como acontece sempre às quartas-feiras, o eliminado do ‘BBB‘ nem dorme e vai direto participar de uma entrevista (e café da manhã) com Ana Maria Braga e Louro José lá no ‘Mais Você‘. Enquanto tira a barriga da miséria, a pessoa vê vídeos do confinamento e abre seu coraçãozinho para a loira.

Mahmoud foi a estrela desta quarta-feira (07) e um dos destaques foi, como não poderia deixar de ser, o último paredão que ele foi pra berlinda por ter votado na “pessoa errada”. O sexólogo explicou que não foi erro matemático (se ele tivesse votado em Diego provavelmente estaria salvo da eliminação), e sim que quis seguir seus princípios. Além disso, ele achou que Jéssica iria votar também em Wagner, mas acabou se enganando e foi parar no paredão. “Você não pode se basear em alguém que você não sabe em quem vai votar”, cutucou Ana Maria Braga.

A apresentadora do ‘Mais Você’ inclusive estava 100% provocativa nessa entrevista, e questionava mesmo as respostas de Mahmoud. Quando começaram a falar sobre a conflituosa relação com Caruso, o eliminado não chegou a falar de homofobia, mas contou que era perseguido pelo paulistano. Mas Mahmoud mostrou-se tranquilo, pois ao menos ele não foi eliminado do programa com alta rejeição. “Mas foi eliminado“, provocou Ana Maria Braga, deixando o convidado sem graça.

Ao final da entrevista, Ana Maria abriu um link ao vivo para mostrar o que estava rolando na casa ao vivo. A câmera começou a mostrar Wagner e Viegas rindo enquanto faziam café da manhã, e Mahmoud pediu para trocar a câmera porque não gostava dessas pessoas.