Depois da mancada supostamente acidental que Mahmoud cometeu na casa do ‘Big Brother Brasil‘ e que rendeu uma punição coletiva, o sexólogo foi encorajado por Caruso para pedir desculpas ao pessoal. E assim ele o fez.

Todos estavam sentados ao lado da piscina conversando sobre coisas animadas e Mahmoud pediu um minuto da atenção de todos. Ele relembrou que havia dito sobre uma possível vingança, mas que aquilo foi um equívoco mesmo. “Eu não sou perfeito e trouxe todos os meus defeitos, e eu sou muito esquecido. Para finalizar o assunto, ele se explicou: “Vocês podem acreditar no que quiserem, mas eu não fiz de propósito“.

Os brothers aceitaram o pedido de desculpas de Mahmoud, elogiaram a atitude e continuaram com seu papo, e ainda convidaram o arrependido para continuar ali com eles. O sexólogo tentou ingressar no assunto sem muito sucesso. Mas quem não perdoou mesmo foi Ana Paula. A bruxa estava conversando com Patrícia no banheiro e insistiu no papo de que ela não suporta Mahmoud de jeito algum, e que não sabe o que pensar sobre o pedido de desculpas dele.

Como hoje tem Jogo da Discórdia, de noite esse parquinho com certeza pega fogo.