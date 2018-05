Mais de 20 séries foram canceladas na última semana. Veja quais!

A última semana foi de más notícias para quem ama séries, pois 24 delas acabaram sendo canceladas. Essa avalanche de cortes rolou porque agora é o momento em que as emissoras começam a anunciar as novidades que vão entrar na programação.

Dentre as baixas temos séries bem queridas pelo público, com destaque para “Brooklyn Nine Nine”, “Lucifer” e “Quantico”. Quem mais ~guilhotinou~ na última semana foi a ABC, totalizando nove cancelamentos.

Confira aqui a lista completa das séries recém canceladas:

1. “Lucifer” (FOX)

2. “Quantico” (ABC)

3. “Brooklyn Nine-Nine” (FOX)

4. “Inhumans” (ABC)

5. “Life Sentence” (CW)

6. “The Brave” (NBC)

7. “Rise” (FOX)

8. “Ten Days in the Valley” (ABC)

9. “Last Man on Earth” (FOX)

10. “The Exorcist” (FOX)

11. “Designated Survivor” (ABC)

12. “9JKL” (CBS)

13. “Scorpion” (CBS)

14. “Kevin Can Wait” (CBS)

15. “Great News” (ABC)

16. “Alex, Inc” (ABC)

17. “The Expanse” (SyFy)

18. “Taken” (NBC)

19. “Deception” (ABC)

20. “The Mick” (FOX)

21. “Valor” (CW)

22. “Kevin (Probably) Saves the World” (ABC)

23. “The Crossing” (ABC)

24. “Superior Donuts” (CBS)