Mais episódios de ‘Gilmore Girls’ podem rolar, mas não na Netflix

Se você é uma das milhares de pessoas que maratonou “Gilmore Girls – Um Ano para Recordar“, e desde novembro do ano passado espera ansiosa por novidades sobre essa série tão amada, CALMA. Temos boas notícias.

Em entrevista ao RadioTimes, Amy Sherman-Palladino, criadora da série, conta que tem total liberdade para produzir novos episódios quando quiser. Isso graças a um contrato que ela assinou recentemente com a gigante da internet Amazon.

Quando ela e Daniel Palladino aceitaram fazer a nova série “The Marvelous Mrs. Maisel” na Amazon Prime Video – uma espécie de Netflix da Amazon – ela garantiu que se eles quiserem fazer novos episódios de Gilmore Girls, se as atrizes aceitarem e se eles tiverem uma boa ideia que funcione, eles podem fazer. OMG!

E quais as chances dos astros se alinharem e todo mundo estar no clima para novos episódios? Pelo jeito bastante altas, já que o elenco anda se encontrando bastante. Amy Sherman-Palladino disse ter almoçado com Lauren Graham e Kelly Bishop, as intérpretes de Lorelai e Emily, na semana passada. E que bateu um papo com Alexis Bledel, a Rory, não faz muito tempo também.

Amy Palladino, por favor, só mais alguns! A gente precisa saber o que aconteceu depois das quatro palavras finais. Nunca te pedimos nada!