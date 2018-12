Mais uma assistente de Meghan Markle e Príncipe Harry pede demissão

Não adiantou acabar o período de Mercúrio retrógrado: Meghan Markle e Príncipe Harry parecem estar em uma leve maré de azar.

Há um mês a assistente pessoal da duquesa de Sussex abandonou seu posto; depois, ela e o marido foram envolvidos em uma onda de boatos envolvendo a mudança do casal para o subúrbio de Londres; e, agora, a secretária particular dos dois, Samantha Cohen, pediu demissão.

Samantha Cohen é a mulher que aparece atrás de Meghan Markle e da Rainha Elizabeth nessa foto, durante viagem para Cheshire, na Inglaterra.

Samantha era há 17 anos uma funcionária de confiança da família real, já tendo exercido a mesma função para a Rainha Elizabeth em pessoa. Ela deixou de servir a rainha em 2017, para trabalhar com Meghan e Harry, mas agora tomou a decisão de ficar com eles apenas até o nascimento do primeiro filho ou filha do casal.