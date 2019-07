Mais uma vez, Meghan e Kate assistem juntas ao jogo de Serena Williams

Mais que amigas, friends! Depois de aparecerem juntas com os filhos no The King Power Royal Charity Polo Day, Kate Middleton e Meghan Markle marcaram presença na final do Torneio de Wimbledon de tênis, o qual Serena Williams está jogando contra a romena Simona Halep neste sábado (13).

Para manter a tradição, já que participaram do mesmo evento em 2018, os novos cliques feitos das duquesas de Cambridge e Sussex mostram elas sentadas uma ao lado da outra e sempre muito expressivas – quem nunca com um jogo acirrado, né?

Com muita classe, Meghan escolheu vestir uma camisa social branca, com as mangas levemente dobradas e os primeiros botões abertos. A peça foi colocada por dentro de uma saia branca, com estampas em azul, da marca alemã Hugo Boss.

Já Kate apostou na praticidade da peça única, mas não menos sofisticada. A duquessa de Cambridge apareceu com um vestido verde Dolce & Gabbana, em que os detalhes fizeram toda a diferença. Logo de cara, a sequência de botões dourados do colo até a cintura chamam a atenção, assim como o laço logo abaixo do pescoço. Mais Kate Middleton impossível!

Confira as fotos do momento:

