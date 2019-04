Mais uma vez, Silvio Santos constrange Maisa e ela dá resposta à altura

Após um período de férias em Orlando, nos Estados Unidos, Silvio Santos voltou ao SBT com o seu programa aos domingos. No último dia 14, a convidada da vez para o “Jogo das três pistas” foi Maisa Silva. E o que era para ser apenas uma disputa amigável contra o parceiro de palco, Oscar Filho, acabou se tornando mais um momento constrangedor com comentários desagradáveis do apresentador para a jovem.

A sequência de cenas, no mínimo questionáveis, começou quando Silvio perguntou repentinamente se Maisa sabia beijar. Ela respondeu prontamente que sim, pois era atriz. O que poderia terminar com a resposta direta da artista, continuou com o apresentador a questionando sobre existir beijo técnico e qual a diferença dele para um “normal”.

“É ensaiado, tem todo um posicionamento favorecendo a câmera, a luz, tem uma duração, envolve um monte de coisa. Você não vai colocar a língua, mas tem alguns atores que colocam que eu já vi”, explicou a apresentadora.

Silvio não se contentou com a resposta da atriz e, mais uma vez, trouxe um tom pejorativo e cheio de machismo para a conversa. Ele afirmou que para homens não existe beijo técnico. “Se ele acha bonita, beija de verdade, a mulher que não é assim”, enfatizou o apresentador.

Maisa não concordou com essa ideia de validar uma atitude apenas por partir de alguém do gênero masculino e ainda lembrou Silvio de que as relações heterossexuais não são as únicas existentes. “Acho que hoje em dia está igual. E mulher beija mulher, homem beija homem…”. A resposta do apresentador foi de que a jovem está muito evoluída – ainda bem, né?

Pitaco no relacionamento da artista

Infelizmente, os comentários desagradáveis do apresentador não pararam nessa conversa sobre beijo. Repentinamente, Silvio questionou Maisa sobre o namorado Nicholas Arashiro. O apresentador simplesmente sugeriu – de um modo bem invasivo, diga-se de passagem – que o pai da artista deveria questionar o jovem sobre as intenções dele com Maisa.

“Ele deveria perguntar assim: ‘não estou te pressionando, mas quando você vai casar com a minha filha?’ e pedir uma data, mesmo que seja daqui a dez anos. Ao menos tem uma data, não é só namorar. Com as minhas filhas faço assim”, afirmou o apresentador.

Além de ser uma atitude extremamente retrógrada, é importante lembrar que Maisa só tem 16 anos. E dizer isso em rede nacional ajuda a reforçar a ideia de que toda mulher deve se casar – o que não é verdade! – e que o pai supostamente deve tomar as rédeas da vida da filha para que ela tenha sucesso no futuro.