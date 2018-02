Maisa assume namoro com estudante e estamos oficialmente velhas

Ah, o amor adolescente! Você lembra qual foi sua primeira paixão, seu primeiro namoro? Nada mais existia, não é mesmo? Suas bochechas ficavam vermelhas, você tentava procurar as palavras certas na cabeça, se sentia nervosa, tentando ser perfeita… E, provavelmente, tudo o que você queria fazer era postar uma foto da pessoa no Orkut (ou Fotolog!) acompanhada de uma letra bem melosa da Avril Lavigne.

Bem, em 2018, as coisas não mudaram tanto assim, os sentimentos são os mesmos… Exceto que os jovens de hoje assumem a paixão no Instagram – é a prova definitiva de que é oficial – e com fotos que aquela sua CyberShot de 2005 jamais pensaria em tirar… Por isso, nesta quarta-feira (14), dia dos Namorados (comemorado nos EUA, Europa e Ásia), a Maisa Silva, aos 15 anos, usou a rede social para revelar o primeiro namorado dela. O sortudo? O estudante Nicholas Arashiro.

Olha só que cute-cute!

happy valentine’s day ❤️ A post shared by +A (@maisa) on Feb 14, 2018 at 7:17am PST

No Twitter, ela ainda postou mais imagens dos dois juntinhos na Argentina – porque, né, quando estamos apaixonadas queremos é gritar para todo mundo!

eai gente to namorando blz kkkk agora posso soltar as fotinha pic.twitter.com/7lCHSoGBh1 — +a (@maisasilva) February 14, 2018

E tem mais!

essa foto do nicholas é a coisa mais fofa que vocês vão ver hoje. muito amor pra todo mundo, brigada pelos desejos tão fofos, to mt feliz pic.twitter.com/hZ79pIEAt4 — +a (@maisasilva) February 14, 2018

De acordo com o pai dela, Celso, em entrevista ao UOL, o namoro já dura três meses. Sobre o boy ainda não existem muitas informações, apenas que ele não é do meio artístico e aparentemente ele ADORA andar de skate, como é possível comprovar neste vídeo.

Que coisa mais lindinha!