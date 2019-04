Maisa Silva e Larissa Manoela agora também estão na Netflix

Em mais um passo para a dominação mundial (não que a gente esteja reclamando), a Netflix fez uma aposta ousada no Brasil. A maior empresa de streaming do mundo revelou, em evento nesta quarta-feira (24), que já tem várias séries e filmes nacionais exclusivos para os próximos meses e anos, e vários artistas conhecidos já assinaram contrato com a gigante. Entre eles, as rainhas dos jovens Maisa Silva e Larissa Manoela.

Segundo o painel da Netflix que rolou no evento Rio2c (destinado ao mercado publicitário televisivo), a empresa assinou contrato com Maisa Silva e Larissa Manoela para a participação delas em filmes destinados ao público jovem. Além do trabalho feito na televisão (Maisa tem seu próprio programa no SBT e Larissa Manoela é uma das mais famosas atrizes das novelas da emissora, atualmente em ‘As Aventuras de Poliana‘), as duas tiveram muito êxito ao levar milhões de pessoas aos cinemas em filmes como ‘Fala Sério, Mãe’ e ‘Cinderela Pop’.

A ideia na Netflix é fazer o mesmo que as duas já fazem no cinema nacional: filmes com histórias leves, divertidos e destinados para adolescentes. Segundo os planos da empresa, Maisa Silva protagonizará três filmes nos próximos três anos, e Larissa Manoela já aparecerá em breve como a estrela principal do filme ‘Modo Avião‘, sobre uma influencer que é obrigada a ir para uma fazenda sem a possibilidade de usar o celular. Vale lembrar que o contrato com a Netflix não impede que as duas continuem trabalhando normalmente no SBT.

Além das duas estrelas teen, a Netflix prometeu também projetos com Fábio Porchat, Danilo Mesquita, Giovanna Lancellotti, Wagner Moura e por aí vai. E que venham mais produções nacionais!