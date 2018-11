Maisa Silva maquia o namorado e fala a real sobre masculinidade frágil

Se tem algo que Maisa Silva sabe fazer bem é se posicionar sobre assuntos polêmicos. Roubando a cena desde pequena nas telinhas, dessa vez a resposta direta e esclarecida da apresentadora foi no Twitter, quando uma fã a questionou sobre a foto do seu namorado, Nicholas Arashiro, maquiado.

No clique compartilhado por Maisa, apenas os olhos de Nicholas aparecem. Neles, a namorada aplicou uma sombra rosa, marcando bem o côncavo, e um delineador em glitter. Para valorizar a make feita por ela, a atriz escreveu no tweet com a imagem: “o dia em que eu arrasei na make do Nicholas”.

o dia q eu arrasei na make do nicholas pic.twitter.com/NwvQOj0W4O — +a (@maisasilva) November 19, 2018

Entre comentários como “queria que meu namorado deixasse eu maquiar ele” e até mesmo piadas como “queria um namorado primeiro”, a youtuber foi questionada por uma seguidora sobre um assunto sério. “Maisa, como se sente quando seu namo deixa você maquiar ele nessa sociedade machista?”.

A resposta dela fez com que nós nos perguntássemos novamente: essa garota só tem 16 anos mesmo? Sem medo do que poderiam retrucar, Maisa deixou bem claro seu pensamento sobre o assunto.

“Boy com masculinidade frágil não é para mim. Amo que meu namorado sabe o que é contorno, iluminador e já até fez meu delineado. Maquiagem é para quem quer se sentir bem desse jeito sabe?”.

boy c masculinidade frágil n eh pra mim. amo q meu namorado sabe oq eh contorno, iluminador e já até fez meu delineado. maquiagem eh pra quem quer se sentir bem desse jeito sabe? https://t.co/ePg3q4kB7Z — +a (@maisasilva) November 19, 2018

Com um pisão desses, o tweet da apresentadora foi respondido com muitos elogios. “Que orgulho ver grande parte dessa nova geração crescendo sem rótulos, preconceitos e julgamentos. Parabéns!”, escreveu um seguidor. “Meu Deus, Maisa, como pode ser tão novinha e tão madura e compreensiva? O Brasil te aclama fadinha de cristal lapidado”, elogiou e brincou outra fã.