Maise Williams revela detalhe empolgante sobre a última temporada de GoT

Maise Williams, a Arya Stark de “Game of Thrones” está no Brasil para a Comic Con Experience – que acontece em São Paulo até domingo (9). Ela esteve no painel da série nessa quinta-feira (6), junto com o ator John Bradley, o Sam Tarly, e os criadores da série David Benioff e D.B. Weiss.

A conversa entre os quatro foi descontraída e teve boas doses de nostalgia, afinal a oitava e última temporada de GoT vai ao ar a partir de abril de 2019. A plateia do evento estava sedenta por novidades dos últimos capítulos, mas todo mundo já sabe que os spoilers são guardados a sete chaves quando se trata de “Game of Thrones”.

Mesmo assim, Maise revelou um detalhe que fez os fãs da série se empolgarem na CCXP. Ao ser perguntada sobre qual personagem ela mais teve prazer em matar – Meryn Trant foi a resposta -, ela disparou: “Ainda há alguns outros para a próxima temporada, o que é muito animador”.

Será a garota vai conseguir completar a aquela famosa lista que inclui Cersei Lannister? É tudo que os apaixonados por “Game of Thrones” querem ver!

Quanto a informação de que Arya ainda vai acabar com algumas vidas… isso é algo que a gente já imaginava, né? Mesmo assim, é sempre animador ouvir a confirmação de uma fonte tão confiável.