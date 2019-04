Maisie Williams deixa todo mundo aflito com spoiler de ‘Game of Thrones’

Na última segunda-feira (1), Maisie Williams, a Arya Stark de “Game of Thrones”, foi a convidada especial do “The Night Show Starring Jimmy Fallon”. E é óbvio que o apresentador perguntou se atriz poderia contar alguma novidade sobre a nova temporada da série

Bem concentrada e pensativa, Maisie começou a resposta dizendo que havia decidido manter a “língua quieta” sobre tudo o que diz respeito à série, principalmente porque a HBO havia enviado diversos memorandos com avisos para os atores ficarem em silêncio sobre a produção.

Jimmy foi insistente e arrancou risadas do público ao dizer que estava pedindo apenas migalhas da atriz. Ao voltar o foco para Maisie, acaba soltando uma informação bombástica.

“Eu não sei… durante a gravação dos últimos dias, nós estávamos realmente emocionados, dizendo adeus para todos do elenco. Porque quando eu descobri que a Arya morria no segundo episódio, eu estava…”. Na mesma hora, atriz pausou a fala e cobriu a boca com as mãos, chocada e trêmula.

O apresentador claramente impactado questionou Maisie se aquilo era verdade. Ela o respondeu perguntando se o bate-papo era ao vivo e se eles podiam recomeçar. Jimmy afirmou que estava tudo bem, que era possível editar a fala dela. Logo depois, a atriz saiu correndo do palco, deixando todos boquiabertos.

Para encerrar, o apresentador foi até a atriz, atrás das cortinas e os dois surgem juntos gritando: “Primeiro de abril!”.

Haja coração para esse momento, né? Afinal, quem assiste a “Game of Thrones” sabe muito bem que qualquer personagem pode morrer na trama. E vale lembrar que a pegadinha não é uma garantia de que Arya continuará viva até o último capítulo. Mas isso a gente só vai descobrir a partir do dia 14 de abril, que é quando a série retorna.

Confira o vídeo: