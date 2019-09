Maju Coutinho estreia em um Jornal Hoje completamente renovado

A aguardada estreia de Maju Coutinho a frente do Jornal Hoje aconteceu nesta segunda-feira (30). E não foi apenas a apresentadora que mudou, não: o jornal estreou novo cenário, nova trilha sonora e novos elementos na telinha.

Ela já havia avisado que apresentaria o programa em pé, ao contrário de Sandra Annenberg, que usava o tradicional modelo da bancada, em que os jornalistas ficam sentados.

Olha só o recadinho da @majucoutinho em sua estreia no #JornalHoje ! 🤩 Fique ligado com a gente, de segunda a sábado, a partir das 13h25. #estreia #JornalHoje #MajuCoutinho pic.twitter.com/abfox62VOt — Jornal Hoje (@jornalhoje) September 30, 2019

A bancada de Maju parece mais um púlpito, menor e mais alto, e a partir dali ela pode circular pelo cenário e interagir com os comentaristas e com o painel de controle, aquela tela touch screen que acrescenta elementos às notícias.

O cenário como um todo mudou também, ficando mais alaranjado. A abertura do telejornal também mudou.

Nova vinheta de abertura do Jornal Hoje com a apresentação de Maju Coutinho em sua estréia. pic.twitter.com/Ao5hSgCXNz — ●Berta Robô Andróide IOS● (@Eduardo77755296) September 30, 2019

A Rede Globo vem enfrentando derrotas de audiência no período da tarde para a TV Record, que transmite o “Balanço Geral” no mesmo horário. As mudanças no “Jornal Hoje” apontam uma tentativa de reverter o quadro.

No Twitter, a estreia de Maju Coutinho foi muito celebrada:

Sandra Annenberg deixa o #JornalHoje // Maju Coutinho assumiu pic.twitter.com/Oi1eOHJZyP — João Victor Mendes (@JVMendes12) September 30, 2019

Assistindo a estreia da @majucoutinho no @jornalhoje com cenario todo modificado para facilitar a interação da #majucoutinhoreal com os jormalistas!!

Parabéns Maju 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/1VYtFTWpuW — Antonio Carlos (@carlosartorelli) September 30, 2019

Nossa tá lindo o novo cenário do Jornal Hoje.

Toda sorte para a linda, diva e talentosa Maju Coutinho.#JornalHoje #JH pic.twitter.com/TdazvfUIrZ — Camila Júlia ≠☕🥥 (@cj_cabo) September 30, 2019

A Maria Júlia Coutinho merece todo sucesso do mundo! Ela está confortável, segura e carismática no comando do novo #JornalHoje! pic.twitter.com/gpn6iQNCB3 — Oton ✨ (@otonstar) September 30, 2019

Achei linda as mudanças no cenário do #JornalHoje nessa nova etapa do telejornal e de sua nova apresentadora. Boa sorte, Maju! pic.twitter.com/KuBKpCslCE — Carlão ER (@Carlao_ER) September 30, 2019

O cenário novo e a estreia da Maju no #JornalHoje está simplesmente lindo, que a sorte esteja com ela nessa nova jornada pois ela merece. pic.twitter.com/xAKmU5UiZp — Para você Ronalldo (@oisourodz) September 30, 2019