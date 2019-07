Maju Coutinho estreia no Fantástico no próximo domingo

Atenção, fãs da jornalista Maju Coutinho! No próximo domingo (4) quem sintonizar a TV no Fantástico, vai ter a oportunidade de assistir a estreia dela no comando do programa. É a primeira vez que Maju vai apresentar o tradicional dominical da Rede Globo.

Ela vai substituir Poliana Abritta por dois finais de semana, em 4 e 11 de agosto, enquanto a apresentadora titular tira férias. Sua dupla no comando do “Show da Vida” será Tadeu Schmidt.

Maju tem ganhado espaço e destaque na TV. Em fevereiro, ela se tornou a primeira mulher negra a apresentar o tradicional Jornal Nacional. No Fantástico, o pioneirismo é de Gloria Maria, que apresentou o dominical de 1998 a 2007.