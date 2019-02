Maju Coutinho faz agradecimento ao apoio recebido na estreia no JN

A emoção da estreia na bancada do Jornal Nacional foi imensa para Maju Coutinho. Tanto que, elogiada e celebrada nas redes sociais desde sábado a noite, a jornalista só se manifestou nesta terça (19), no Twitter, com um post bem fofo.

A intensidade do que vivi nos últimos dias é tão imensurável que por enquanto só me resta agradecer todo o acolhimento que recebi. Talvez, um dia, depois de digerir tudo isso, eu deixe um textão aqui. Kkkkk.

Obrigada🙏🏿❤️❤️❤️ pic.twitter.com/GCuDGeAgN4 — Maria Júlia Coutinho (@majucoutinho) February 19, 2019

Maju foi a primeira mulher negra a apresentar o Jornal Nacional na história, o que foi muito comemorado por quem defende mais representatividade no principal telejornal do Brasil. Embora outras jornalistas negras como Zileide Silva e Gloria Maria já tenham apresentado outros jornais na Globo, no JN Maju foi a pioneira.