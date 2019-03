Malhação 2009 vem aí!

Marcos Paulo conta alguns detalhes da

nova trama

Foto: Divulgação/ Globo

Depois de um ano de convivência e de muitas aventuras, parte do elenco de Malhação está se despedindo dos colegas e do público que acompanha a novela juvenil. Quem é fã de carteirinha do programa, já pode começar a contagem regressiva para a temporada 2009. Marcos Paulo, diretor de núcleo da atração, falou, com exclusividade para Minha Novela, sobre a 13ª edição de Malhação, que tem estréia prevista para o dia 12 janeiro.

O que terá de diferente na nova temporada de Malhação?

Além do elenco novo, teremos um shopping, gravações em Fortaleza e uma história nova, atenta ao universo do jovem de hoje.

Algum tema polêmico?

Em se tratando de jovem, com certeza teremos muitos assuntos para falar, alguns mais delicados e outros nem tanto, mas todos igualmente ricos em conteúdo.

Acredita que Malhação ainda tenha fôlego para quantas temporadas?

Isso é uma coisa impossível de responder. Estamos agora na 13ª temporada e acredito que quando começou ninguém poderia imaginar que iria durar esse tempo todo.

Por que Malhação continua fazendo tanto sucesso?

Porque fala diretamente ao jovem. Esta é uma faixa etária que não tem muito diálogo e não se vê muito nas produções. Programas que falam com este público fazem sucesso, vide High School Music.

Foi difícil encontrar os atores principais para encabeçar o elenco?

Foi. Foram dois meses e meio de testes. Viemos fazendo uma peneira e fomos eliminando os candidatos até chegar ao elenco escolhido.

Tem mais gente chegando!

Micael Borges é um dos nomes confirmados para a próxima temporada de Malhação. A grande novidade é que, em 14 anos da novela juvenil, é a primeira vez que um ator negro será um dos protagonistas. O rapaz, de 19 anos, que faz parte do grupo Nós do Morro, da comunidade carioca do Vidigal, onde mora, participou de uma bateria de testes com outros atores. O novo galã foi avisado que faria parte do elenco na sexta 14. Na história, Luciano (Micael), é filho de pescadores e vai namorar uma menina branca, Marina (Bianca Bin). Para quem não lembra, Micael já foi affair de Camila Rodrigues, após a atriz se separar de Bruno Gagliasso. Além de Micael, Bianca Bin (Marina), a mocinha da história, e de Daniel Dalcin (Alex), já estão confirmados Lisa Favero (Paula) e Umberto Carrão (Caio), Veridiana (Amanda Richter), uma das vilãs da trama, e Norma Jean (Jéssika Alves), amiga de Veridiana.

Quem fica na trama:

Bruno (Caio Castro)

Domingas Gentil (Caroline Figueiredo)

Yasmin Fontes (Mariana Rios)

Felipa Gentil (Sophia Abrahão)

Fernandinho Chalfon (Johnny Massaro)

Valdemar Peralta (Jonatas Faro)

Capitão (Antônio Pedro Borges)

Montanhas (Eliane Costa)

Caju (Rael Barja)

Confira a galeria de Malhação 2009!