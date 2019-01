‘Malhação’ exibe beijo gay entre garotos pela primeira vez em 23 anos

View this post on Instagram

O finalmente chegou! Tão importante mostrar isso e eu só tenho a agradecer. Obrigada a todos evolvidos, obrigada @natigrim @pati_moretzsohn e toda essa equipe incrível. Essa quinzena não poderia ter terminado de uma maneira mais incrível. Um grandíssimo beijo. #malhacao #vidasbrasileiras 🏳️‍🌈❤️😙