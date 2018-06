Manuela D’Ávila vira alvo de manterrupting em entrevista no ‘Roda Viva’

Manuela D’Ávila, pré-candidata à presidência pelo PCdoB, esteve no programa “Roda Viva” dessa segunda-feira (25) e o que se viu foi um festival de manterrupting. Em inglês essa palavra é uma junção de man (homem) com interrupting (interrupção) e é usada para explicitar situações em que um ou mais homens fica(m) interrompendo a fala de uma ou mais mulheres, impedindo que ela(s) conclua(m) o que estava sendo dito.

Num dos momentos em que isso ficou mais evidente, o entrevistador Frederico D’Ávila – que é assessor de Jair Bolsonaro – perguntou a Manuela se ela é a favor da castração química. Em resposta, a deputada começou a falar sobre cultura do estupro, dizendo que a solução para o problema está na educação. Frederico não deixou ela concluir o que dizia, introduzindo à conversa uma indagação sobre nazismo e Exército Vermelho – o que nada tinha a ver com a questão do estupro. Além disso, o homem também chegou a dizer que a cultura do estupro não existe.

Entrevista é quando um pergunta e o outro responde. Manuela não foi entrevistada. O vídeo é auto explicativo sobre o assunto tratado: um homem machista tentando calar uma mulher e fazendo valer a sua opinião a qualquer custo. pic.twitter.com/uv0q6cp2io — Elika Takimoto (@elikatakimoto) June 26, 2018

Na internet, a entrevista teve grande repercussão e muita gente falou a respeito do manterrupting no programa.

O nome disso é manterrupting, quando homens não deixam uma mulher falar. Compare! #RodaViva #ManuNoRodaViva pic.twitter.com/Lv0KVYqGiX — Cris Ely (@cris_ely) June 26, 2018

– oi, é do SAC feminista?

– sim, pois não

– moça, me explica o conceito de manterrupting, pode me dar exemplos práticos?

– é claro, assiste 5 minutos da entrevista da Manuela D´ávila no roda viva, boa noite — 🕊️Pomba Gira #TeamAsia (@bete_davis) June 26, 2018

A maior bandeira de Manuela é o enfrentamento ao machismo. E essa entrevista no Roda Viva está sendo um monumento ao machismo: a bancada interrompe Manuela a todo instante, ignora suas respostas, desqualifica suas opiniões, está mais interessada no Lula do que nela. Que coisa. — cidadão médio (@manotelli) June 26, 2018

"Manuela o que você acha da questão que vou te perguntar e responder ao mesmo tempo?" #RodaViva pic.twitter.com/1YdpKkjYJa — Moon Runner (@AK_Plissken) June 26, 2018

MANTERRUPTING: uma palavra em inglês pra explicar quando um homem muito babaca interrompe a fala de uma mulher quando ela estiver defendendo suas ideias. Que o diga Manuela D’Ávila no Roda Viva hj. Misericórdia. Que morte horrível o jornalismo sofreu hj. — Maga Stopassoli 🔥💎 (@stopassolimaga) June 26, 2018

Próxima vez que perguntarem pra Manuela exemplos de machismo que ela sofreu na política, já pode citar a participação no #RodaViva, onde ela, a pré-candidata à presidência, não conseguia falar por mais de alguns segundos sem ser interrompida — carolina (@stresfulndeathy) June 26, 2018

"vocês querem falar mais do que eu", diz manuela dávila #rodaviva — cynara menezes (@cynaramenezes) June 26, 2018

O assessor do Bolsonaro como entrevistador no #Rodaviva é o exemplo mais perfeito do machismo. Não deixa a @ManuelaDavila terminar uma frese. Alguém explica a ele o conceito de "manterrupting". Aliás, o que faz um representante de outro candidato nessa bancada. É pegadinha? — Leoni (@Leoni_a_jato) June 26, 2018

Manuela D'Ávila sendo atacada por TODOS os entrevistados do #RodaViva. Dá vergonha assistir esse programa, cara, na real. — William De Lucca (@delucca) June 26, 2018

Machismo em um dado simples: Ciro Gomes foi interrompido 08 vezes no roda viva, pela apuração do jornalistas livres.

Manuela D'avila foi interrompida 62 vezes. Por que não deixam as mulheres falarem? — alérgico à dipirona (@toorugoh) June 26, 2018

Omis: não adianta compartilhar vídeos dizendo ser um horror as interrupções que a Manuela sofreu ontem se quando você está num debate e é contrariado altera o tom de voz e/ou tenta silenciar uma mulher de qualquer outra forma, diminuindo sua luta e conhecimento. — gabriele com E 🇧🇷 (@mepoupegabi) June 26, 2018

se era pra não deixar ela falar, por que não ficaram debatendo sozinhos?#manterrupting #RodaViva #ManuNoRodaViva — Mariana Motta (@canalpurpura) June 26, 2018

Esses entrevistadores ridículos e fraquinhos querem falar mais do que a entrevistada. Além de exibirem ignorância, ainda são grosseiros, cortando a fala da Manuela o tempo todo. Difícil assistir a um programa com esse nível de entrevistadores !

#RodaViva — Deméter (@demetera2) June 26, 2018