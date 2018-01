Mara segue ultra-pistola com sua indicação ao paredão do ‘Big Brother Brasil‘. Enquanto os brothers curtem uma piscininha nessa tarde quente do Projac, a cientista política se sentou com Nayara para exercitar o maior esporte do brasileiro: falar mal dos outros.

A participante começou a criticar a posição de Mahmoud no jogo. Seu principal ponto de crítica foi exatamente o que ela declarou no momento do voto, no programa ao vivo. Para Mara, é inadmissível alguém como ela, que tanto defende os gays, ser indicada para o paredão por um homossexual dessa forma.

Já sobre Ana Paula, Mara é categórica ao dizer que não pretende polarizar a votação, que não vai se colocar contra a rival de paredão.

Ainda sobre a adversária, Mara mostrou que está enxergando o jogo e vê que a bruxa pode ser uma possível Emilly (vencedora do BBB17) nessa casa, Mara explicou seu raciocínio: “Imagina a bruxinha chegar na final, ela pode ficar tão paradona que vai indo, vai indo… até chegar na final.”.

Ana Paula e Mara disputam o primeiro paredão do programa. Era para ser um duelo triplo, com Jéssica também indicada, mas Paula usou seu poder do Veto e transformou o confronto num paredão duplo.