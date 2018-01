Recém-eliminada do ‘Big Brother Brasil‘, a cientista política Mara Telles acordou cedo para bater um papo no café da manhã com Cissa Guimarães e Zeca Camargo no ‘Mais Você‘, e ao final foi surpreendida com uma novidade dessa edição do programa.

Pra começar, Zeca Camargo perguntou para Mara como ela classificava a participação dela como estrategista, afinal ela tentou colocar a casa contra Kaysar]. A resposta da cientista política surpreendeu pela sinceridade: “fui péssima“. Ela explicou que Kaysar parece ser muito forte e que pode crescer no jogo, por isso sua ideia era eliminar ele logo no começo pois mais pra frente ele poderia ser imbatível. Como a estratégia deu bem errado (afinal nem ela mesma votou em Kaysar no paredão), Mara se julga melhor analista que estrategista. “Acho que eu sabia o que fazer, mas não queria fazer isso”, declarou a eliminada.

Ao rever sua discussão com o brother na prova da comida, ela explicou que se incomodou muito com homens decidindo o que ela deveria fazer. “É uma situação de muito machismo“, afirmou sobre o fato de que ela não teve escolha diante do que os homens definiram, “você quer participar da prova e aí aparecem três machos falando NÃO. Não cabe a um homem definir o que uma mulher pode fazer. Cabe no mínimo perguntar se você está bem, se você quer participar“.

Mara enxergou tudo aquilo como machismo, e falou que foi devido a isso que três mulheres foram mandadas para o paredão. Sobre o jogo geral, Mara analisou que as mulheres bonitas eram deixadas na posição de figurante, e ela decidiu que não seria figurante, e sim uma agente que movimentaria o programa.

Cissa Guimarães tentou ir para um lado mais alegre da participação da cientista política, querendo exibir cenas das brincadeiras entre os brothers que rolou na noite anterior ao paredão. Antes que as imagens entrassem no ar, Mara contou que na verdade estava se sentindo bem excluída de toda a brincadeira.

Ao final de sua participação, ficamos sabendo de uma novidade no reality: a pessoa eliminada poderá mandar uma “benção” a alguém. Zeca Camargo avisou que Mara deveria escolher um participante para ganhar uma vaga garantida na próxima prova do Líder. Com medo que Mahmoud vetasse a participação de Gleici, a cientista política garantiu a vaga para sua colega do Acre.