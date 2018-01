Noite da primeira eliminação do ‘Big Brother Brasil‘ e foi pura preocupação para as duas que disputaram uma vaga no programa, mas Mara acabou eliminada pelo voto do público. Veja como foi o resumo do programa do dia, inclusive com o “segredo” anunciado por Tiago Leifert.

O programa começou com um perfil das duas emparedadas, inclusive comentando a voz marcante de Ana Paula e a língua solta de Mara, usando simpáticos bonequinhos feitos em computação gráfica. Outra novidade (ou “segredo”) apresentada foi que pudemos ver a reação de todas as famílias durante o programa. Através de câmeras na sala das famílias dos competidores, o ‘BBB’ teve acesso às reações em tempo real durante as provas ou até mesmo nas festas.

O tema família também esteve presente na bela abertura da nova temporada: a foto de cada brother era segurada por seus respectivos parentes. Ayrton e Ana Clara, consequentemente, tiveram suas fotos mostradas pelos já eliminados Eva e Jorginho.

A edição de hoje também palco para broncas de Tiago Leifert. Primeiramente o apresentador pediu para os participantes parassem de mandar beijinhos ao vivo para seus parentes, porque isso atrapalhou no Jogo da Discórdia. Em segundo lugar, ele também solicitou que os brothers tivessem mais comprometimento, afinal quem julga é o povo de casa, não os outros competidores.

O papo de eliminação foi bem de boa. Tiago Leifert comentou que era um paredão 100% feito pelo Mahmoud, e o líder foi perguntado sobre quem ele gostaria que voltasse, e ele escolheu a Mara. A seguir, o apresentador perguntou para os demais brothers como foi conviver com cada uma das emparedadas e ouviu opiniões bem otimistas de todos os participantes (menos Lucas, que deu uma criticadinha de leve na cientista política). Após o papo o apresentador se despediu de Mara, eliminada com 55,45%.

Do lado de fora, a cientista política aproveitou para mandar um “Fora Temer” em rede nacional. “Você tem muito o que se inteirar das notícias do lado de fora”, respondeu Tiago Leifert de um jeito político. “Ele renunciou??” perguntou a eliminada bem animada. Sobre o paredão, Mara declarou que foi uma atitude machista de Mahmoud a indicação de duas mulheres.