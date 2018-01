Às vésperas do primeiro paredão do ‘Big Brother Brasil‘, os competidores do reality só conseguem falar sobre isso. Divididos em vários grupinhos espalhados pela casa, cada um tem suas apostas para a berlinda de domingo. Mas existe uma competidora que parece ser um possível alvo para ser emparedada.

A cientista política Mara é citada em muitas conversas sobre possíveis candidatos ao paredão. O grupinho formado por Viegas, Diego e Wagner acredita que ela tem grandes chances de ser colocada no paredão pelo líder Mahmoud. Vale lembrar que essa semana o líder tem direito a duas indicações: uma foi feita na hora de sua coroação (e a escolhida foi Ana Paula) e outra pessoa será definida na noite de domingo.

O trio de homens está tão disposto a colocar a cientista política no paredão que eles até cogitam votar os três nela. “A gente vai na Mara, se não puder ir na Mara a gente vai na Jéssica“, determinou Diego.

É combinação de voto que chama, né?