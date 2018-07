Maravilhosa, Paola Carosella dá aula de amor próprio em post no Instagram

A chef e jurada do MasterChef Brasil Paola Carosella usou sua conta do Instagram nesta terça-feira (17) para fazer um post que é uma verdadeira aula de amor próprio. Depois de passar uma temporada de férias na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, Paola publicou uma foto de maiô, clicada pelo marido Jason Lowe e um texto emocionante.

“Você tem orgulho de você? Eu tenho. Muito. Dos meus 45 vividos intensamente, de todos os meus acertos, e de todos os meus erros, orgulho de ter sabido ouvir, de não ter medo do fracasso mesmo quando estava nos piores momentos, tenho orgulho da minha cabeça e do meu corpo, de todas as suas marcas, da cicatriz da cesárea, da celulite e das estrias que a vida traz.

De um corpo que trabalhou em pé por mais de 25 anos sem parar nem um único dia. Tenho orgulho de mim e isso me ajuda a fazer as escolhas certas, a ficar perto das pessoas certas e a ouvir todas as críticas com o coração aberto, com as fibras todas permeáveis, e a tirar as minhas próprias conclusões depois.

Aos 45 me sinto bem para caramba de ter chegado nesse lugar. E nada me dá mais alegria e mais desejo do que esperar e planejar tudo o que vem pela frente. Aos que amam, amor, aos que odeiam, amor próprio para começar”.

Paola Carosella atualmente é jurada do MasterChef Brasil, reality culinário da Band que está chegando à sua reta final, e é dona dos restaurantes Arturito e La Guapa, em São Paulo.